Ein Mann wurde am Freitag, den 21. Juli schwer verletzt in Schöneberg aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, erlitt der stark alkoholisierte 58-Jährige Kopf- und Gesichtsverletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Dort gab der Verletzte bei einer ersten Befragung an, von einem unbekannten Mann zusammengeschlagen und seiner Wertsachen beraubt worden zu sein. Nach einer Notoperation wurde der 58-Jährige in ein künstliches Koma versetzt.

Im Laufe des 21. Juli wurden mehrere Abhebungen mit der Bankkarte des Schwerverletzten von Unbekannten vorgenommen.

Polizei sucht nach Zeugen

Nach den bisherigen Ermittlungen soll sich der Mann in der Nacht des Vorfalls bis etwa 2.30 Uhr in einer Kneipe in der Nollendorfstraße als Gast aufgehalten haben. Wo er sich in der Stunde bis zu seinem Auffinden aufgehalten hat, ist bisher nicht bekannt. Deshalb wenden sich die Ermittler mit Plakaten, die im Bereich Schöneberg-Nord angebracht werden, an mögliche Zeugen. (Tsp)

Die Kriminalpolizei fragt:

- Wer hat zum fraglichen Zeitpunkt auffällige Beobachtungen gemacht?

- Wer kann Angaben zur Tat bzw. dem Täter/den Tätern machen?

Hinweise nimmt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 in 12249 Berlin-Lankwitz in der Eiswaldtstraße 18 unter der Telefonnummer (030)4664 – 473100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.