Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenrade erlitten in Sonntagnach eine Fußgängerin und ein Motorradfahrer schwere Verletzungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen überquerte die 63-jährige Fußgängerin gegen 22.50 Uhr die Fahrbahn der Bahnhofstraße und wurde hierbei von dem 18-Jährigen erfasst, der mit seiner Kawasaki in Richtung Riedingerstraße fuhr. Beide stürzten und erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie zu stationären Behandlungen in Krankenhäuser. Tsp