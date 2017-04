Viel zu schnell war in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Autofahrer auf der A 100 in Tempelhof unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Oberlandstraße überholte gegen 1.30 Uhr ein sichtlich unter Zeitdruck stehender 29-jähriger Minifahrer die Zivilstreife des Verkehrsdienstes.

Die Polizisten ermittelten eine gemessene Geschwindigkeit von 174 km/h. Erlaubt sind dort 80 km/h. Der zu schnelle Autofahrer wird es nun langsamer angehen lassen müssen. Ihn erwartet ein Fahrverbot und eine Geldbuße bis zu 2000 €.