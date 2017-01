MONTAG, 30.1.

Vortrag: „Was uns krank macht,



was uns heilt“



Urania, An der Urania 17, 15.30 Uhr

DIENSTAG, 31.1.

Vortrag: „Vegan, vegetarisch, pflanzenbasiert – was hinter den Trends und in den Lebensmitteln steckt“



Urania, An der Urania 17, 17.30 Uhr

Sprechstunde der Kassenärztlichen



Vereinigung: „Bewegung ist Leben –



Welcher Sport ist der richtige?“



Masurenallee 6A, 18-20 Uhr

Vortrag: „Was das Gehirn tut, was es tun soll, oder manchmal auch nicht“



Urania, An der Urania 17, 19.30 Uhr

DONNERSTAG, 2.2.

Vortrag: „Magen-Darm-Erkrankungen:



Ab wann sind chirurgische Eingriffe nötig?



Urania, An der Urania 17, 17.30 Uhr

Vortrag: „Divertikel des Dickdarms –



wann muss operiert werden?



Krankenhaus Waldfriede, Gesundheitszentrum Prima Vita, Argentinische Allee 40, 18.30-19.30 Uhr

FREITAG, 3.2.

Vortrag: „Abschiednehmen ist ein Weg, der gegangen werden muss“



Gesundheitsforum Havelhöhe, Kladower Damm 221, Saal Haus 28, 19 Uhr

Kabarett: „Ich darf das, bin selber dick“



Mit Nicole Jäger, Urania, An der

Urania 17, 20 Uhr