Letzte Woche noch war die Räumung der Ku’damm-Bühnen vorläufig verschoben worden. Nun hat sich Theater-Chef Martin Woelffer nach einem Bericht des „rbb“ mit der Investorfirma Cells geeinigt. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) wolle am Dienstag Details bekanntgeben.

Auf Räumung geklagt hatte der Investor, der das Areal am Ku’damm sanieren und deshalb das Theater und die Komödie am Kurfürstendamm abreißen will – zumindest war das der Plan bisher. Die Bühnen-Betreiber wehren sich seit langem gegen eine neue Spielstätte im Keller.

Im Oktober hatte das Berliner Landgericht der fristlosen Kündigung stattgegeben, weil Woelffer zeitweilig keine Betriebskosten gezahlt hatte. Es folgte eine Berufung beim Kammergericht. Dieses forderte eine Sicherheitsleistung von 60 000 Euro von den Ku’damm-Bühnen, die sie Mitte Februar zahlten und so die Räumung gerade noch verhinderten. Am 27. Februar will sich der Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses erneut mit dem Schicksal der beiden Bühnen befassen. Tsp