Hauptamtlich für den Berliner Tierschutz zuständig – das ist Diana Planges neuer Job. Sie tritt ihn am 12. Juni an; in der Verwaltung von Justiz- und Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt (Grüne) bekommt die 61-Jährige Tierärztin eine Stabsstelle bei der für Tierschutz zuständigen Staatssekretärin Margit Gottstein; ihr soll noch ein Jurist zur Seite gestellt werden.

Laut Senat hatten sich Kandidaten aus dem gesamten Bundesgebiet beworben; Plange setzte sich durch. Ihr Amtsvorgänger Horst Spielmann hatte den Posten ehrenamtlich ausgefüllt; er geht in den Ruhestand. Plange arbeitet seit 2005 im Veterinäramt in Spandau und gilt als sehr engagiert, wiewohl streitbar. Sie trat in zahlreichen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht auf.