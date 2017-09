Verreißen Sie vor Schreck nicht den Lenker, wenn neben Ihnen die Straßenbahn klingelt – die rollt bei uns nämlich wieder, kein Scherz.

Die Tram-Liebhaber laden 50 Jahre nach Einstellung 1967 zum „Straßenbahnfest“ nach Hakenfelde: Am Sonnabend, 30. September, 10 bis 18 Uhr, werden alte West-Berliner Straßenbahnen an der Wendeschleife am Schützenhof (Niederneuendorfer Allee) ausgestellt – vom Rathaus Spandau fahren historische BVG-Busse zum Fest.

Am Sonntag, 1. Oktober, startet um 11.09 Uhr ein Korso mit alten Straßenbahnen auf einem Lkw und BVG-Oldtimern zum Bahnhof Zoo. Streckenverlauf: die alte Linie 55 via Juliusturm, Siemensstadt, Otto-Suhr-Allee in die City West und zurück. Geschichte zum Mitreden: Die letzte Fahrt fand am 2. Oktober 1967 statt – der Abschiedskorso aus Spandau endete im letzten West-Berliner Straßenbahnbetriebshof in der Königin-Elisabeth-Straße (den nutzt heute „Fahrrad-Stadler“).

Infos: Initiative Spandauer Tram (Facebook). Videofilm von 1967:hier. Und alte Bilder von 1967 von Lesern finden Sie hier.

Aus dem Tagesspiegel-Newsletter für Spandau

Sie möchten mehr lesen aus Spandau? Gern. Jede Woche senden wir Ihnen unseren Tagesspiegel-Newsletter für Spandau zu (dem wir diesen Text entnommen haben). Kostenlos den Newsletter bestellen unter www.tagesspiegel.de/leute. Eine Leseprobe finden Sie unter diesem Tagesspiegel-Link.