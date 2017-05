In den Vormittagsstunden erlitt in Adlershof eine Radfahrerin schwere Verletzungen, als sie ein LKW erfasste. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 47-jährige Lasterfahrer gegen 10.30 Uhr die Rudower Chaussee in Richtung Eisenhutweg und bog nach rechts in die Hermann-Dorner-Allee ab. Hierbei erfasste er die 83 Jahre alte Radfahrerin, die auf dem Radweg in gleiche Richtung fuhr und die Kreuzung überqueren wollte. Während der 47-Jährige mit leichten Verletzungen ambulant behandelt wurde, kam die Seniorin mit schweren Verletzungen zur stationären Aufnahme in eine Klinik.