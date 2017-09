... als sie plötzlich meinen Pass für ungültig erklärt haben.

In einem musikalischen Haushalt bin ich nicht groß geworden, meine Eltern sind Lehrer. Erst mit 13 Jahren habe ich angefangen, Saz, die türkische Laute zu spielen. Später habe ich Musiklehre an der Marmara-Universität in Istanbul studiert. Heute bin ich Violinist und Musiklehrer. Bis vor Kurzem habe ich an einem Gymnasium in der Stadt Tunceli, im Osten der Türkei, Musik unterrichtet.

Dabei fiel ich immer aus dem Rahmen: Der Direktor hat mich oft zu Gesprächen zitiert. In einer Stunde beispielsweise ging es um Johann Sebastian Bach und ein Klavierstück, das er in einer Kirche gespielt hatte. Also sprach ich mit den Schülern unter anderem über das Christentum. Der Direktor hatte ein Problem damit, ich sollte generell nicht über irgendwelche Religionen sprechen. Ein anderes Mal habe ich den Istiklal Marsch, die Nationalhymne der Türkei, vor den Schülern kritisiert. Das Zusammenspiel von Melodie und Text verläuft aus musikalischer Sicht sehr unharmonisch. Der Direktor hat mich sofort wieder zu sich zitiert: Er dachte, ich hätte die Nationalhymne wegen ihres Inhaltes kritisiert. Das war keinesfalls so. Aber als Musiklehrer muss ich erörtern können, wie ein Musikstück aufgebaut ist.

Als im September 2016 der Ausnahmezustand herrschte, sollten landesweit 12 000 Lehrer und Beamte aus dem Dienst entlassen werden, 560 davon in Tunceli, wo ich lebte. Vorrangig, weil sie Verbindungen zur Terrororganisation PKK oder zu Gülen gehabt haben sollen. Hatte ich nicht, aber ich ahnte, dass ich wahrscheinlich trotzdem auf dieser Liste stehen würde. Ich hatte viel mit kurdischen Musikern gearbeitet. Außerdem war ich 2011, als ich meine Arbeit als Musiklehrer in Tunceli begann, in eine Lehrergewerkschaft eingetreten. Und die Gewerkschaft, die ich mir ausgesucht hatte, trat für wissenschaftliche, säkulare und demokratische Werte in der Pädagogik ein.

Ich war gerade im Flugzeug nach Berlin, wollte hier mal ein paar Tage Urlaub machen, da erreichte mich eine SMS von meinem Schulleiter. Darin stand: „Du bist vom Dienst suspendiert.“ Ich war nicht überrascht. Nach einer Woche in Berlin sah ich im Fernsehen, dass von den 560 suspendierten Lehrern in Tunceli 500 wieder zum Dienst zugelassen wurden. Ich auch, also bin ich zurück in die Türkei geflogen und habe meinen Arbeitsvertrag erneut unterschrieben.

Im März dieses Jahres hatte ich dann ein Konzert in Frankfurt. Am Flughafen in Istanbul wurde mir plötzlich gesagt, dass mein Pass für ungültig erklärt worden sei. Ich durfte nicht ausreisen, das Konzert in Frankfurt musste ich absagen. Weitere Gründe haben sie mir nicht genannt. Dort am Flughafen habe ich entschieden: Die Sekunde, in der ich wieder ausreisen kann, wird die Sekunde sein, in der ich nach Berlin ziehe.

Irgendwie habe ich es dann mit viel Mühe und Bürokratie geschafft, dass mein Pass wieder gültig wurde. Dann ging alles ganz schnell: Am 16. April habe ich noch mit „Nein“ beim Verfassungsreferendum gestimmt und bin danach direkt nach Berlin geflogen. Für meine Frau Burcu und mich war das hart, wir haben einen dreieinhalbjährigen Sohn. Ich hatte ein großes Grundstück in Tunceli gekauft und angefangen, das Haus zu bauen, in dem wir leben sollten. Nun muss es unfertig bleiben. Aber ich musste hierherkommen, wenn auch erstmal allein. Denn ich denke, die Türkei steuert auf einen Bürgerkrieg zu. Ich vertraue dort fast niemandem mehr.

Jetzt lebe ich mit einem anderen Musiker in einer WG an der Schönhauser Allee. Ich finde toll, dass Berlin so grün ist. Es gibt Gehwege, Fahrradwege. So einen wirklichen Lieblingsort habe ich nach fünf Monaten noch nicht, aber ich liebe die Kanäle hier und die Parks. Auch die Philharmonie gefällt mir. Jetzt arbeite ich zehn Stunden die Woche in einer türkischen Musikschule beim Halleschen Tor und unterrichte Violine und Klavier. Außerdem habe ich noch sieben Privatschüler, die ich in der Türkei zurückgelassen habe. Die unterrichte ich per Videotelefonie. Burcu und mein Sohn sollen bald nachkommen. Aber erst brauche ich eine eigene Wohnung.