... als Bomben hochgingen in Ankara und Suruc

Für mich hieß links sein immer, gegen Ungerechtigkeit zu sein. Ich wurde 1974 in Bingöl geboren, einer Provinz in Ost-Anatolien, aber wir zogen nach Izmir, als ich sieben Jahre alt war. Unser Haus stand an der Straße am Bazar, und ich fing früh an zu arbeiten. Mit acht schleppte ich Wassermelonen, verkaufte das Joghurtgetränk Ayran und Wasser. Als ich sechs Jahre alt war, geschah der Putsch von 1980. Ich erinnere mich daran, meinen Vater zwischen zwei Soldaten zu sehen. Er wurde ins Gefängnis gebracht. Meine Eltern sind Lehrer, mein Vater war Manager in einer Lehrergewerkschaft.

Ich habe dann Politikwissenschaft an der Bosporus Universität in Istanbul studiert und habe jetzt unter anderem einen Master in Human Rights and Cultural Diversity an der Essex Universität in England. Ich war Projektkoordinator in einer Nichtregierungsorganisation und Berater für Sozialpolitik bei Osman Baydemir, dem Bürgermeister der vorrangig kurdischen Stadt Diyarbakir. Wir haben uns viel um die Armen dort gekümmert.

Als die Gezi-Proteste begannen, war ich Direktor einer Nichtregierungsorganisation im Bezirk Taksim, meine Frau arbeitete dort bei Greenpeace. Wir haben den Demonstranten Tee gegeben und Erste-Hilfe-Material, aber demonstrieren sind wir nicht gegangen. Meine Frau war gerade schwanger mit unserem ersten Kind, meiner Tochter. Und ich war zu nervös.

Als Erdogan 2014 Präsident wurde, habe ich gerade beim prokurdischen TV-Sender IMC-TV als Projektmanager gearbeitet. Da waren die verschiedensten Menschen beschäftigt. Seite an Seite: Aleviten, LGBTQ, ein paar Muslime, Christen. Am Anfang gab es sogar Hoffnung: Erdogan ging das Kurdenproblem an, es lief gut. Aber wir wussten: Erdogan kann einem alles verkaufen. Der TV-Sender wurde schließlich nach dem Putschversuch 2016 eingestellt.

Zwischen den Parlamentswahlen 2015 hat es dann viele Bombenexplosionen in der Türkei gegeben, besonders in Suruc und Ankara. Zu der Zeit ist meiner Frau und mir klar geworden, dass wir umziehen müssen. Erst wollten wir nach Izmir, am Meer leben. Aber wir haben gemerkt, dass sich die gesamte Gesellschaft veränderte, aggressiver und gewalttätiger wurde. Ich habe keine Zukunft für Frauen oder Kinder mehr gesehen, alles wurde immer männlicher und von Macht getrieben. Das tat mir weh. In einer solchen Gesellschaft sollte meine Tochter nicht aufwachsen.

Ich kam dann auf Berlin und sah die Stadt durch die Augen eines Vaters: eine gute Option. Also haben wir unsere Wohnung in Istanbul aufgegeben und sind am 1. Juli 2016 nach Berlin gezogen, nach Prenzlauer Berg. Zwei Wochen später kam der Putschversuch in der Türkei. Ich hatte Angst um meine Familie und Freunde. Aber ich war froh, hier zu sein.

In Berlin zu leben, ist aber erfüllend. Siehst du die Straßen hier? Die sind sehr weit, breiter als in Istanbul. Die Menschen sind nett und so verschieden. Ich bin gern bei der Anton-Saefkow-Statue in Prenzlauer Berg. Sie erinnert mich daran, immer gegen Ungerechtigkeit anzugehen. Ich würde mich gern wieder als Menschenrechtler engagieren. Aber ich gehe es langsam an. Aktuell arbeite ich bei „Kreuzburger“ in der Oranienstraße am Grill, vier Mal die Woche. Es ist eine tolle, ehrliche Arbeit und ich habe genug Freizeit mit meiner kleinen Tochter. Ehrlich gesagt mag ich Kreuzberg nicht immer, es ist zu stressig und voll. Dann erinnert es mich an Istanbul. Eines Tages werde ich dorthin zurückkehren. Aber jetzt konzentriere ich mich auf Berlin. Es gibt mir Raum.