... als mein Drehbuch auf einmal abgelehnt wurde. Ich merkte, ich verschwende meine Zeit in der Türkei.

Ich war mehrere Male in Berlin: Das erste Mal 1971, als ich zwanzig Jahre alt war und durch Europa getrampt bin. Das nächste Mal sieben Jahre später. Das letzte Mal war vor anderthalb Jahren. Das letzte Mal ging ich nicht wieder zurück.

Ich bin Filmemacher und Poet, 1951 in Istanbul geboren und aufgewachsen. Mein Vater Vedat Türkali war auch Drehbuchautor und Novelist. Als ich sieben Jahre alt war, habe ich mein erstes Gedicht geschrieben. Es ging um meine Schwester. Die hat sich das Gedicht geschnappt und es laut meinen Eltern vorgelesen – die haben sich gekringelt vor Lachen. Als ich dann 31 Jahre alt war, habe ich angefangen, Drehbücher zu schreiben und bin ins Filmgeschäft gegangen. Bis dato habe ich vier Spielfilme und viele Kurzfilme gemacht und sehr viele Drehbücher geschrieben.

Drei Putsche habe ich schon miterlebt. Der erste war 1960, als ich neun Jahre alt war. Die Atmosphäre in unserem Haushalt war immer politisch, mein Vater war Mitglied der kommunistischen Partei TKP. Dafür war er im Gefängnis bis ich sieben Jahre alt war.

Bei dem Putsch von 1971 waren meine Freunde und ich aktiv in linken Organisationen wie der kommunistischen Arbeiterpartei TiP. Wir haben Pamphlete verteilt. Bei dem Putsch von 1980 war ich in Istanbul, damals habe ich ein monatliches Kunstmagazin herausgegeben, das dann von den Militärgerichten verboten wurde. Zum Glück wurde ich nie verhaftet.

Nachdem die AKP 2002 an die Macht gekommen war, war die Stimmung im Land eigentlich ganz positiv: Erdogan hat offen das Kurdenproblem angesprochen, sogar einige Liberale wie ich haben gedacht, er könnte die Türkei in eine gute Zukunft führen. Das war offensichtlich eine Illusion. Erdogan hat sein wahres Gesicht bei den Gezi-Park-Demonstrationen gezeigt – in der Art, wie er mit den Protesten umging. Seither ist es nur noch bergab gegangen mit der Gesellschaft. Die Stimmung wurde aggressiv.

2015 hatte ich das Angebot von dem öffentlich-rechtlichen Sender TRT, einen Spielfilm über die NSU-Morde zu machen. Es war alles abgesprochen, ich schrieb das Drehbuch, das zu meiner Freude gut bei den Verantwortlichen ankam. Dann plötzlich wurde es abgelehnt. Die offizielle Begründung: Mein Produzent hatte eine Petition unterschrieben, die sich dagegen aussprach, Akademiker zu entlassen. Außerdem wussten sie, dass ich politisch links eingestellt war. Aber wer weiß, sie haben mir nie eine genaue Begründung gegeben.

Aber in diesem Moment ist mir klargeworden, dass ich meine Projekte nicht mehr so verwirklichen können würde, wie ich mir das wünschte. Es gab keine Möglichkeit mehr, in so einer repressiven Umgebung kreativ zu sein. Also habe ich die wenigen Sachen gepackt, die ich habe, und bin am 30. April 2016 nach Berlin gegangen. Vor dem Putschversuch im Juli.

Den ersten Monat habe ich in einer WG am Hermannplatz gewohnt, einer Kommune mit sehr jungen Leuten. Dann konnte ich dank eines Freundes in der Eisenacher Straße in Schöneberg unterkommen, aber die Nachbarn wollten mich nicht. Sie sagten: „Dieser arabische Terrorist soll hier nicht wohnen!“ Ich denke, die wollten die Wohnung für sich selbst haben. Also musste ich wieder gehen. Jetzt lebe ich in Schöneberg, bewege mich aber in vielen Kiezen der Stadt, gehe zum Beispiel gern zum Kotti. Aber eines Tages hoffe ich, in einem Wohnwagen zu leben und umherziehen zu können.

Ich bin nach Berlin gekommen, weil ich mich hier sicher fühle, hier eine Geschichte habe. Und eine Zukunft. Ich schreibe meistens nachts, aktuell arbeite ich an einigen Drehbüchern, und natürlich schreibe ich auch weiter Gedichte. Über Berlin habe ich schon einige geschrieben. Das letzte war wieder politisch: Es handelt von zwei Lehrern im Hungerstreik.