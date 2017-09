TXL-Volksentscheid : Erster Bürgermeister kündigt Klage an

Der Bürgermeister von Blankenfelde-Mahlow, einer vom BER stark betroffenen Gemeinde, fordert den Senat zur Kehrtwende in der Flughafen-Politik auf. Was sonst noch wichtig ist am Tag nach dem Tegel-Volksentscheid erfahren Sie in unserem Newsblog.

von Anke Myrrhe