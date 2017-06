Wenn das Abgeordnetenhaus am Donnerstag über den Volksentscheid zum Flughafen Tegel debattiert, wird Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) für den Senat sprechen. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hört nur zu. Diese Rollenverteilung finden Linke und Grüne allerdings nicht gut. In der Staatssekretärs-Konferenz, die am Montag auch die Parlamentssitzung vorbereitete, wurde eine halbe Stunde darüber verhandelt, wer reden soll.

Die Vertreter der Stadtentwicklungs- und Verkehrsverwaltung des Senats, die von den Linken bzw. Grünen geführt werden, waren der Meinung, dass der Regierungschef die Aktuelle Stunde bestreiten soll. Aber die sozialdemokratisch geführte Senatskanzlei verwies dem Vernehmen nach darauf, dass Lompscher vor vier Wochen vom Senat beauftragt worden sei, die „Koordination und Kommunikation der fachlichen Fragen“ in Sachen Volksentscheid zu übernehmen.

Der Regierende Bürgermeister Müller will, so hört man, für eine Niederlage des Senats beim Volksentscheid am 24. September auf keinen Fall die Hauptverantwortung tragen. Immerhin wird es eine gemeinsame Stellungnahme des Senats gegen die Offenhaltung des Airports Tegel geben. Sie ist auch rechtlich vorgeschrieben und wird wohl am 4. Juli beschlossen.