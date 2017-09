TXL-Volksentscheid : Ryanair fordert vom Bund ein Bekenntnis pro Tegel

Die Fluggesellschaft appelliert an die neue Regierung. Der erste Bürgermeister einer BER-nahen Gemeinde, will klagen. Was wichtig ist am Tag nach dem Tegel-Ja erfahren Sie in unserem Newsblog.

von Anke Myrrhe und Magdalena Thiele