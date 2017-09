Ein mit rund 70 Menschen besetzter Reisebus ist am Sonntagabend auf dem Weg von Berlin nach Hamburg verunglückt. Wie die Polizeidirektion Neuruppin in Brandenburg mitteilte, gab es mindestens eine schwer verletzte Frau und mehrere Leichtverletzte.

Nach ersten Informationen hatte der Bus auf der A 24 zwischen Herzsprung und dem Dreieck Wittstock-Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ein Fahrzeug beim Überholen gerammt und dann ein weiteres rund 300 Meter vor sich her geschoben. Dessen Fahrerin wurde schwer verletzt. Danach geriet der Bus nach rechts über den Fahrbahnrand hinaus und musste in Schräglage abgestützt werden.

Wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte, handelt es sich um einen Flixbus, der aus Berlin über Hamburg nach Kiel fahren wollte. Ein Ersatzbus sei eingesetzt worden, um die Fahrgäste aufzunehmen. Unter ihnen gab es nach Polizeiangaben mehrere Leichtverletzte, womöglich auch infolge eines Schocks. Andere Businsassen mussten versorgt werden, weil sie nicht an ihre Medikamente im Bus kamen.

Die Businsassen wurden vom Katastrophenschutz mit Decken und Verpflegung versorgt. Die Autobahn Richtung Hamburg blieb zunächst voll gesperrt, es bildete sich ein kilometerlanger Stau. dpa