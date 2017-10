Bei einem schweren Unfall in Friedrichshain ist am späten Freitagabend eine Person ums Leben gekommen. Ein Autofahrer fuhr auf Höhe des Vivantesklinikums am Friedrichshain in die Straßenbahnhaltestelle Landsberger Allee. Dabei wurde eine Person tödlich verletzt. Laut Aussage eines Polizeisprechers flüchtete eine Person im Anschluss an den Unfall, mehrere Personen wurden festgenommen. Augenzeugen informierten die Polizei um 22.20 Uhr. Derzeit ist die Landsberger Allee gesperrt, der Straßenbahnverkehr wurde eingestellt. Der Verkehrsermittlungsdienst wurde eingeschaltet. (Tsp)