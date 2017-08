Aufgrund von Starkregen und Sturmböen musste die Feuerwehr Donnerstagabend gegen 18 Uhr den Ausnahmezustand für Berlins Süden ausrufen. Es kam zu Überschwemmungen, Bäume wurden entwurzelt und Äste brachen ab und fielen auf Straßen, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. "Es hat innerhalb von zehn bis 15 Minuten sinnflutartig geregnet", erklärte er. Nicht nur Autos kommen auf überschwemmten Straßenzügen und Unterführungen teilweise nicht weiter, auch der öffentliche Verkehr ist betroffen.

In Tempelhof stürzte zwischen den S-Bahnhöfen Marienfelde und Priesterweg ein Baum ins Gleisbett der S2, der Bahnverkehr ist zurzeit unterbrochen. In Schöneweide kommt es auf den Straßenbahnlinien M17, M21, M37, M60 und M65 zu Verspätungen. In Steglitz-Zehlendorf gab es Probleme auf zahlreichen Buslinien.