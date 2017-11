Die Sprachnachricht eines Ausbilders an der Spandauer Polizeiakademie schlägt hohe Wellen. Der Mann hatte mit drastischen Worten chaotische Zustände bei der Polizeiausbildung beklagt und Polizeischüler mit Migrationshintergrund beschimpft, sie seien frech, dumm und faul. Während die Polizei die Vorkommnisse jetzt aufarbeitet, dürften sich viele fragen, ob der Vorfall stellvertretend für die Bedingungen bei der Berliner Polizei steht.

Martin Pallgen, Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, warnt vor Hysterie: „Die öffentliche Debatte ist derzeit vom Hörensagen geprägt. Auf dieser Grundlage werden wir keine voreiligen Schlüsse ziehen.“ Die Polizei sei mitnichten ein Auffangbecken für Kleinkriminelle, wie derzeit der Eindruck erweckt werde.

"Seit Monaten erreichen uns solche Nachrichten"

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin (GdP) ist hingegen nicht überrascht von den Vorwürfen: „Seit Monaten erreichen uns solche Nachrichten über Dritte, aber nie von direkt Betroffenen.“ Meist hätten sich derartige Schilderungen in der Vergangenheit im Nachhinein allerdings relativiert. Auch höre man nichts Vergleichbares aus den Einsatzhundertschaften und den Abschnitten.

Demnach wäre das Problem eher an der Akademie zu suchen, wo allein dieses Jahr 1200 Polizeischüler ihre Ausbildung begonnen haben – mehr als jemals zuvor. Der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund aber liege seit Jahren stabil um die 40 Prozent. „Wir haben durchaus Probleme an der Akademie, aber nach unseren Erfahrungen hat das nichts mit Migrationshintergrund zu tun“, sagte Jendro.

Die Probleme sieht Jendro eher in dem Strukturwandel, in dem sich die Polizeiakademie seit 2016 befinde. So würden erfahrene Beamte, die den Klassen als permanente Ansprechpartner zur Verfügung standen und „Fehlströmungen erkennen“ konnten, nach und nach wegrationalisiert.

Weiterhin lasse die Praktikumsbetreuung stark zu wünschen übrig. Auch der Deutschunterricht komme zu kurz. „Die Polizei muss massiv einstellen. Wir können die Bewerber nicht beeinflussen, sehr wohl aber ihre Entwicklung“, sagte Jendro. Er plädierte dafür, die Strukturreform zu stoppen und die Polizeischüler während der Ausbildung wieder besser zu betreuen.