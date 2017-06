Die US-Botschaft in Israel wird vorerst nicht von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Das teilte am Donnerstag ein Regierungsmitarbeiter in Washington mit. Während des Wahlkampfs hatte der heutige US-Präsident Donald Trump noch für eine Verlegung der Botschaft nach Jerusalem plädiert - was allerdings eine massive Provokation der Palästinenser darstellen würde, die den Ostteil der Stadt als Hauptstadt ihres angestrebten unabhängigen Staates betrachten. (AFP)