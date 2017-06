An diesem Sonntag steht das Velothon-Radrennen an, dann machen sich 14.000 Sportler auf den Weg. Die Zahl der Besucher an der Strecke ist geringer, weil die Radler ja nicht gerade gemütlich durch die Kieze rollen, sondern … zwuuusch! … ein Ziel haben. Start des Rundkurses ist am Potsdamer Platz. Die Strecke verläuft durch sieben Bezirke (Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg) sowie durch die südlich an Berlin grenzenden Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming.

Das Ziel: die Straße des 17. Juni (die ist daher bis Montag, 6 Uhr, gesperrt). Zu massiven Behinderungen – auch für den BVG-Busverkehr – kommt es von 7 bis 16 Uhr, warnt die Verkehrsinformationszentrale: „60 Bus- und Straßenbahnlinien werden umgeleitet, verkürzt, geteilt oder zeitweise eingestellt.“

Autobahnabfahrt am Tempelhofer Damm gesperrt

Das Queren der Rennstrecke ist nicht oder nur eingeschränkt möglich – das gilt auch für Fußgänger. Autofahrer können den Tiergartentunnel, den Tunnel Grunerstraße (Alex), den Tunnel Unter den Eichen in Lichterfelde und die Heerstraße im Bereich Westend nutzen.

Wer die Autobahn nimmt: Ab spätestens 8 Uhr ist auch die Autobahnanschlussstelle Tempelhofer Damm (A100) gesperrt, so der Verkehrswarndienst. „In den letzten Jahren kam es deshalb zeitweise zu Stau auf der A100.“ Auch die Anschlussstelle Spandauer Damm sei nur aus Spandau kommend in Fahrtrichtung Neukölln nutzbar.

