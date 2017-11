Gegen 23 Uhr stießen aus noch nicht abschließend geklärter Ursache auf dem Adlergestell in Niederschöneweide stadteinwärts ein Mercedes CLA 180 und ein BMW 118d zusammen. Beide Autos drifteten laut Polizei dadurch nach rechts. Der Mercedes - ein Mietwagen - prallte gegen einen Baum, drehte sich und landete in einem Gebüsch. Dort endete auch die Fahrt des BMW, der beim Schleudern zuvor noch einen vorausfahrenden, unbeteiligten Volvo touchiert hatte.

Während Fahrer und Beifahrer des - wie sich anschließend herausstellte, gestohlenen - BMW laut Zeugenaussagen aus dem Auto sprangen und zu Fuß flüchteten, wurde der Mercedes-Fahrer, ein 21-jähriger Deutschtürke, mit inneren sowie Hüftverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Laut Zeugen hatten sich die Fahrer der beiden Unfallautos sowie eines weiteren Mercedes zuvor offenbar ein illegales Rennen geliefert. Das schnurgerade sechsspurige Adlergestell, auf dem in diesem Bereich Tempo 70 gilt, bietet sich als Raserstrecke an.

Den mutmaßlich am Rennen beteiligten weiteren Mercedes entdeckten Polizisten wenig später in der Nähe. Er wurde ebenso wie die beiden Unfallwagen für weitere Ermittlungen sichergestellt. Das Adlergestell war bis 5.40 Uhr für die Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Eine schwer verletzte Unbeteiligte

Sonnabendfrüh kurz nach fünf Uhr krachte dann ein 18-Jähriger mit einem 5er-BMW in Wilmersdorf in den Nissan einer 51-Jährigen. Die Frau hatte an der Bundesallee in Fahrtrichtung Nord vor der Durlacher Straße an der roten Ampel gehalten, als der 18-Jährige, ein Deutscher, auffuhr. Feuerwehrleute konnten die schwer, aber wohl nicht lebensgefährlich verletzte Frau erst aus ihrem Auto befreien, nachdem sie eine Scheibe eingeschlagen hatten.

Der BMW-Fahrer wurde vermutlich durch den auslösenden Airbag leicht verletzt. Den Polizisten erklärte er, er sei eingeschlafen. Allerdings berichteten Zeugen, sie hätten den BMW zuvor mit stark überhöhtem Tempo gesehen, dicht gefolgt von einem rasenden Audi. Der Audi-Fahrer soll nach dem Unfall sogar noch angehalten und mit dem 18-Jährigen gesprochen haben, bevor er verschwand. Die Unfallwagen wurden von der Feuerwehr beiseite geschoben, aber laut Polizei in diesem Fall nicht sichergestellt.

Raser haben bei illegalen Rennen in mehreren deutschen Städten schon mehrfach Unbeteiligte umgebracht. Besonders spektakulär war der Fall der sogenannten Ku'damm-Raser, die das Berliner Landgericht im Februar 2017 nach einem Unfall mit extrem überhöhtem Tempo wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.