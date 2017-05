Der tunesische Attentäter Anis Amri hätte vor dem Anschlag vom Dezember 2016 in Berliner Untersuchungshaft genommen werden können. Das sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz vor seinem Amtssitz. Demnach hatten Ermittler des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) bei Amri „banden- und gewerbsmäßigen“ Handel mit Drogen festgestellt – und ihn nicht nur, wie bislang behauptet, als Kleindealer geführt.

Auf dieser Grundlage sei „eine Verhaftung wohl möglich gewesen“, sagte Geisel, man werde den Sachverhalt „aufklären“, die neuen Nachrichten seien „bedrückend“. Zudem ist Geisel zufolge eine LKA-Akte – mit der Zusammenfassung der Telefonüberwachung Amris – von Januar 2017 auf November 2016 zurückdatiert worden.

Sonderermittler Jost hat schnell „die richtigen Fragen gestellt"

Festgestellt wurde dies in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch – und zwar weil der im März vom Senat eingesetzte Sonderermittler und Ex-Bundesanwalt Bruno Jost schnell „die richtigen Fragen gestellt hat“, wie Geisel am Mittwoch sagte. Der Innensenator hat Anzeige wegen möglicher Strafvereitelung im Amt und Urkundenfälschung gestellt. Mehrere Polizisten im LKA werden auch disziplinarrechtlich überprüft.

Eine mögliche Erklärung für die etwaige Manipulation der Akten könnte sein, dass die Beamten den Asylbewerber Amri zwar als Islamisten verfolgten, ihn aber nicht wegen Dealens festnehmen wollten. Um wie viele Ermittler es sich handelte, sagte Geisel nicht. Gewerbsmäßiger Drogenhandel ist ein Verbrechen – Mindeststrafe zwei Jahre Haft – und sollte bei Beobachtung zur Festnahme führen.

Der Asylbewerber Amri war am 19. Dezember 2016 mit einem zuvor entführten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Zuvor hatte er auf den polnischen Trucker geschossen. Insgesamt tötete Amri zwölf Menschen. Mehr als 50 Männer, Frauen und Kinder wurden verletzt. Es ist der bislang folgenschwerste islamistischen Anschlag in Deutschland. Wenige Tage später wurde Amri auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.

Auch dort war Amri als Krimineller aufgefallen, in Italien saß er nach seiner Ankunft in Europa eine vierjährige Strafe ab: Der Tunesier hatte eine Schule angezündet und einen Sozialarbeiter zusammengeschlagen. In Berlin verkehrte Amri vor der Tat in der Fussilet-Moschee in Moabit. Der dort residierende Verein ist von Geisel kürzlich verboten worden.

AfD und FDP-Innenexperte fordern Untersuchungsausschuss

Als Asylbewerber registrierte sich Amri in Deutschland mit neun, womöglich auch bis zu 14 Identitäten – unter arabischen Namen und mit nordafrikanischen Staatsangehörigkeiten. In Nordrhein-Westfalen und Berlin bezog er so offenbar parallel Sozialleistungen. Zwischenzeitlich war er wegen falscher Urkunden am Bodensee kurz inhaftiert.

Nach dem Anschlag in Berlin war bekannt geworden, dass Amri deutschen Behörden länger als sogenannter Gefährder bekannt war. In Berlin war Amri in einen Überfall unter Dealern beteiligt. In einer Bar in Neukölln hatte einer seiner Begleiter einen Kontrahenten niedergestochen. Kontakte gab es auch zu einem Mitglied eines arabischen Clans, das im Verdacht steht mit Drogen zu handeln.

Die AfD forderte noch am Mittwoch einen Untersuchungsausschuss. Der FDP-Innenexperte Marcel Luthe warf Geisel vor, „Sachverhalte gegenüber dem Parlament“ verschwiegen zu haben. Auch er plädiert für einen Untersuchungsausschuss.