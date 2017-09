Der Tiergartentunnel bleibt möglicherweise noch den ganzen Tag über gesperrt. Das sagte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Verkehr. Am Donnerstagmittag war bei Bauarbeiten am Hauptbahnhof das zentrale Datenkabel des Tunnels zerrissen worden. Die gesamte Signal- und Leittechnik im Tunnel wurde lahmgelegt. Auch die Zugangsschranken funktionierten nicht mehr.

Die Polizei musste die Schranken per Hand schließen und die Zufahrten absperren. „Zur Zeit ist eine Kontrolle der Verkehrssituation im Tunnel nicht möglich. Aus Gründen der Sicherheit ist deshalb die Schließung des Tunnels veranlasst“, meldete gestern die Verkehrsinformationszentrale. In der Innenstadt kam es am Nachmittag zu längeren Staus.

Am späten Nachmittag entdeckten Techniker das schadhafte Kabel. Der Tiergartentunnel ist – ähnlich wie der Britzer Autobahntunnel – mit einer komplizierten Leittechnik ausgestattet, um Staus innerhalb des Tunnels zu vermeiden.