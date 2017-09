Das Marathon-Wochenende hat begonnen - zurzeit sind die Inline-Skater auf der Strecke. Den Auftakt machte am Morgen der Frühstückslauf in Charlottenburg. Dort gingen am Sonnabend mehr als 10.000 Teilnehmer am Schloss Charlottenburg an den Start - die Strecke führte über den Spandauer Damm, die Königin-Elisabeth-Straße, Knobelsdorffstraße, Reichsstraße bis zum Glockenturm (Infos hier). Einige BVG-Buslinien fielen deshalb aus oder fuhren verkürzt. Später begann am Kulturforum der Mini-Marathon.

Seit Samstagmittag ist die halbe Stadt betroffen: Von 12.30 bis etwa 20 Uhr sind die Straßen rund um den Boulevard Unter den Linden gesperrt.

Seit 10 Uhr kommt es zu Sperrungen rund um den Matthäikirchplatz (Kulturforum) und Potsdamer Platz (ab 13 Uhr); der normale Verkehr kann dort ab 19 Uhr wieder rollen. Ab 14.30 Uhr kam es zur Sperrung der gesamten Laufstrecke der Skater und Skaterinnen sowie der Mini-Marathon-Läufer bis etwa 19 Uhr. Betroffen ist auch der BVG-Busverkehr. "Während dieser Zeiten wird ein Überqueren der Laufstrecke mit Kraftfahrzeugen nicht und für Fußgänger nur eingeschränkt möglich sein", teilt die Polizei mit.

Gottesdienst und Marathon-Messe

Voll wird es auch rund um den U-Bahnhof Gleisdreieck - da findet in der Halle "Station Berlin" die Marathon-Messe statt. Und wo wird gefeiert? Die Macher laden Sonntag, 20 Uhr, zur Abschlussfete ins Kino „Kosmos“ (Karl-Marx-Allee in Friedrichshain). Und das ökumenische Abendgebet wird in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche stattfinden: Sonnabend, 20 Uhr.

Die Sperrungen anlässlich des Marathons wurden am Freitag rund um den Tiergarten ausgeweitet. Gesperrt ist auch die Straße des 17. Juni ab Siegessäule bis Montag, 18 Uhr.

Bereits unterbrochen ist seit Freitag die zentrale BVG-Linie M41. Diese fährt bis 26. September nicht zwischen Hauptbahnhof und U-Bhf Hallesches Tor. Grund laut BVG seien hier die Vorbereitungen auf die Bundestagswahl und den Marathon (siehe Tweet). Ebenfalls unterbrochen ist seit Freitag die Linie 100 zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor.

Samstag gehen Läufer am Schloss Charlottenburg an den Start. Foto: dpa

Sonntag: Sperrungen ab 7.45 Uhr

Am Sonntag dann die Laufveranstaltung statt – die Marathonstrecke wird von etwa (!) 7.45 Uhr bis zum Nachmittag, 17 Uhr, gesperrt sein. Der Bereich ums Brandenburger Tor wird am Montag wieder freigegeben. Insgesamt gehen 60.000 Sportler an den Start.

Für Mitte und Charlottenburg-Wilmersdorf gelten die Verkehrsbeeinträchtigungen von etwa 7.45 bis 17 Uhr.

Für Friedrichshain-Kreuzberg gelten die Verkehrsbeeinträchtigungen von etwa 8 bis 13.30 Uhr.

Für Tempelhof-Schöneberg gelten die Verkehrsbeeinträchtigungen von etwa 8 Uhr bis 16 Uhr.

BVG: Auch Straßenbahnen können nicht rollen

Am Sonntag ist damit auch die Straßenbahn betroffen. "Etwa 40 Straßenbahn- und Buslinien müssen zeitweise unterbrochen, umgeleitet, verkürzt oder geteilt werden", teilte die BVG mit. Kleiner Service am Rande: "Alle „Abbrecher“ – wie es im Läuferjargon heißt – können mit ihrer Startnummer am Sonntag mit Bussen und Bahnen der BVG kostenlos zum Zielbereich am Brandenburger Tor fahren."

Die Polizei ist mit 600 Beamten im Einsatz

Wie die Polizei mitteilte, werden am Wochenende 600 Beamte eingesetzt, um den Verkehr zu regeln. Der Verkehr an 500 Straßenkreuzungen und Einmündungen unmittelbar an der Laufstrecke würden geregelt. Autofahrer, die an der Strecke parken, müssen ihr Fahrzeug umsetzen. "Im Vorjahr mussten in Vorbereitung beider Wettbewerbe insgesamt über 780 Fahrzeuge umgesetzt werden", teilte die Polizei mit.

Info-Telefon der Polizei, interaktive Karte

Informationen zu den Verkehrsbehinderungen erhalten Bürger auch über die Hotline der Polizei (Samstag, 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr sowie Sonntag, 7 Uhr bis 16.30 Uhr unter der Telefonnummer 4664-740790).

Eine interaktive Karte finden Sie unter diesem Link des Veranstalters. Da gibt es auch das Feld "Anwohner", wo den Bürgern - die beispielsweise zum Wahllokal wollen - die Strecke queren können.