Verfolgungsjagd quer durch Mitte: Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, flüchtete ein 19-Jähriger am Montag mit einem gestohlenem Smart vor Beamten. Gegen 15.30 Uhr sei den Polizisten ein Smart in der Beusselstraße in Moabit aufgefallen. Eine Abfrage des Kennzeichens ergab, dass der Wagen als gestohlen gemeldet war. Nachdem die Beamten dem Fahrer signalisierten anzuhalten, hielt er den Wagen an.

Als die Beamten jedoch ausgestiegen waren, raste der Mann plötzlich davon. Die Beamten folgten dem Flüchtenden quer durch Wedding und Mitte, wobei der Fahrer immer wieder über rote Ampeln und Gehwege fuhr und die Gegenfahrbahnen nutzte. Mehrere andere Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen, darunter auch eine Frau mit Kinderwagen, die auf eine Mittelinsel springen musste.

Der Mann rammte zwei Wagen, bevor er anhielt

Der flüchtende Wagen war den Angaben nach zu schnell unterwegs und missachtete nahezu sämtliche Verkehrsregeln. Kurz hinter der Rathausstraße fuhr der Wagen in ein Polizeiauto, das mit Blaulicht leicht quer auf der Fahrbahn stand, und in das Auto einer 35-Jährigen. Beide Insassen wurden dabei leicht verletzt.

Der 19-jährige Fahrer des Smarts und seine 20-jährige Beifahrerin wurden vorläufig festgenommen, in eine Gefangenensammelstelle gebracht und erkennungsdienstlich behandelt. Dem 19-Jährigen wurde auch Blut abgenommen, nachdem er angegeben hatte, in den vergangenen Tagen Drogen konsumiert und keine Fahrerlaubnis zu haben. Den Wagen wurde sichergestellt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Tsp