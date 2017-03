Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht sucht die Polizei nach Zeugen. Am 15. März 2017 soll ein bisher unbekannter Autofahrer einen 77-jährigen Fußgänger auf Höhe der Onckenstraße 21 in Berlin-Neukölln angefahren haben. Der Senior überquerte gerade die Straße, als ein Auto ihn erfasste. Der 77-Jährige wurde durch den Zusammenstoß auf die Bordsteinkante geschleudert und erlitt Verletzungen am Kopf und an der Hüfte. Er schleppte sich noch zu seinem Wohnhaus, wo er mit Hilfe von Nachbarn die Feuerwehr alarmierte. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei fragt: