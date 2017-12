Der Wirt einer Kreuzberger Kneipe ändert den Namen seiner Gaststätte In "Zum kleinen Moritz". Zuvor lautete der Name "Zum kleinen Mohr". Grund für den Namenswechsel war der regelmäßige Vorwurf von Gästen, der Name "Mohr" sei rassistisch. Ursula Weidenfeld hat sich die Debatte zu dem Thema auf Tagesspiegel.de angeschaut und antwortet hier auf den Kommentar unseres Lesers Schmargendorfer:

Aus der Community Aber der Name Moritz ist doch abgeleitet vom dunkelhäutigen heiligen Mauritius (zu sehen als Statue z.B. im Mageburger Dom. Hoffentlich wird er da nicht vom Sockel gestoßen bei dem anstößigen Namen!) Der Wahnsinn und die Blödheit der 'political correctness' nehmen zu und zu und zu. …schreibt NutzerIn schmargendorfer

Video 01:58 Min. "Die politische Sprache darf sich nicht verengen und Rassisten wittern, wo keine sind."

