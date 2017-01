Für manche mag es ja ein Grund zur Entspannung sein. "Juhuuu, dann einen gemütlichen Sonntag", schreibt ein Potsdamer am frühen Morgen auf der Website "www.allestörungen.de". Für viele Vodafone-Kunden ist es aber derzeit die reine Nerverei. Seit etwa drei Uhr früh ist in der Hauptstadt Brandenburgs sowie in deren Umland zwischen Teltow und Werder das gesamte DSL-Internet- und Mobilfunknetz ausgefallen. Auch westliche Gebiete von Zehlendorf sollen betroffen sein.

Bei rund 5000 DSL- und 13.000 Mobilfunkkunden geht aktuell gar nichts mehr. Auf der allestörungen-Website machen sie ihrem Ärger Luft. Vermutlich von Verwandten, Nachbarn oder Freunden aus, die andere Anbieter haben. "Mist, Totalausfall", heißt es da. Oder: "Kein Internet, kein Telefon, alles abgestürzt." Und eine Infografik auf der selben Website zeigt die Dimension des Ausfalles deutlich. Seit etwa 6 Uhr früh steigt die Störungskurve der Region wie ein zackiges Gebirge massiv an.

Ein "intern bedingter" Stromausfall in den Netzelemente der Basisstationen ist nach Angaben von Vodafone-Sprecherin Karin Altpeter der Grund für die großflächige Störung. Möglicherweise gab es Kurzschlüsse oder ähnliche Defekte. Zur Mittagszeit, ab 12 Uhr, werde ein Experte anrücken, um die Panne "schnellstens zu beheben", verspricht sie. Wieviel Zeit er benötigen wird, bis alles wieder ordnungsgemäß funktioniert, könne man nicht voraussagen.