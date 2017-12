Erneut kam es in Berlin zu schweren Verkehrsunfällen. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

Charlottenburg, Dienstag, 17.50 Uhr. Ein 73 Jahre alter Fußgänger soll gegen 17.50 Uhr die Hardenbergstraße auf Höhe der Joachimsthaler Straße betreten haben – aus einem für Fußgänger gesperrten Baustellenbereich heraus. Dabei erfasste ihn ein 60-jähriger Autofahrer, der auf der Hardenbergstraße in Richtung Ernst-Reuter-Platz unterwegs war. Der 73-Jährige schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Fahrzeugs und blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Steglitz, Dienstag, 18.40 Uhr. Ein 31-jähriger Autofahrer wollte vom Steglitzer Damm in Richtung Albrechtstraße links in die Bismarckstraße einbiegen, als er auf der Kreuzung mit einem 28-jährigen anderen Autofahrer zusammenstieß, der ihm entgegenkam. Schwer verletzt wurde die 21 Jahre alter Beifahrerin des 28-Jährigen – mit inneren Verletzungen wurde sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Spandau, Mittwoch, 6.20 Uhr. Am frühen Mittwochmorgen erfasste ein 50-Jähriger, der mit seinem Auto die Falkenseer Chaussee in Richtung Falkenseer Platz entlangfuhr, einen 24-jährigen Fußgänger, der die Straße auf Höhe Askanierring betreten hatte. Während der Fußgänger mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam, musste der Autofahrer vor Ort medizinisch behandelt werden – er stand laut Polizei deutlich unter dem Eindruck des Geschehens.