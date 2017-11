Die Berliner Polizei hat den nächsten Ärger. Diesmal geht es um Geheimnisverrat einer Praktikantin bei der Polizei, die Fahndungsbilder aus dem internen Netzwerk der Ermittler abfotografiert haben und anschließend per WhatsApp verschickt haben soll. Das berichtet die "B.Z." kurz vor Beginn des Innenausschusses.

Sondersitzung des Innenausschuss' beginnt

In der brisanten Sondersitzung - Beginn ist 10 Uhr - sollen sich Polizeipräsident Klaus Kandt und Vize Maragarete Koppers an diesem Mittwoch gegenüber den Innenpolitikern des Parlaments zu den schweren Vorwürfen rund um die Zustände an der Polizeiakademie in Berlin-Spandau verantworten (mehr zum anonymen Brief eines Polizei-Mitarbeiters lesen Sie hier). Die beiden hatten am Mittwoch versucht, in die Offensive zu gehen. Die Berliner Polizeispitze wehrt sich gegen "Diffamierung" und verwahrt sich in einem internen Brief gegen die "diskriminierende" Kritik.

"Fahndungsbilder einer arabischen Großfamilie abfotografiert"

Der Fall mit der im Polizeicomputer schnüffelnden Praktikanten kommt nun noch hinzu. Nach Recherchen der "B.Z." soll die Polizei am 20. Oktober eine 20-Jährige, die einen arabischen Migrationshintergrund habe, festgenommen haben, die derzeit „Allgemeines Verwaltungsrecht“ an der HWR studiere. Die Hochschule bilde unter anderem Polizisten für den gehobenen Dienst aus. "In einem unbeobachteten Moment soll sie Fahndungsbilder von Mitgliedern einer arabischen Großfamilie und so genannte Fernschreiben abfotografiert haben", berichtet die "B.Z". Dabei wurde sie beobachtet. An wen sie die Bilder schickte, ist nicht bekannt.

An der HWR werden Polizisten für höheren Dienst ausgebildet

Ebenfalls brisant ist das, was der RBB am Mittwochmorgen berichtet: Studenten mit Migrationshintergrund, die an der HWR für den höheren Dienst studieren, sollen demnach Doppelgänger zu Klausuren geschickt haben. Bei Hausarbeiten seien Plagiate abgegeben worden.

2500 angehende Polizisten - und wie viele Problemfälle?

Seit Monaten ist Ärger in der Polizei-Akademie in Spandau zu vernehmen. Wie Polizisten berichten, seien alle Vorgesetzten informiert gewesen - auch die Vorwürfe, dass ein Auszubildender im kriminellen Milieu verkehre, sei auf allen Fluren bekannt. Der Ruf der Polizei stehe auf dem Spiel. In der Akademie arbeiten 230 Ausbilder und 2500 Auszubildende.