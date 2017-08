Knapp vier Wochen vor der Bundestagswahl wird der Wahlkampf zunehmend härter. Das zeigt sich nicht zuletzt an der Zahl entwendeter und beschädigter Wahlplakate. Innerhalb von sieben Tage hat sich deren Zahl in Berlin beinahe verdoppelt. 495 zerstörte oder gestohlene Plakate zählte die Polizei bis Dienstagmittag, 227 mehr als in der vergangenen Woche. Besonders die AfD scheint unter dem Vandalismus zu leiden, der Partei wurden 167 Plakate (Vorwoche: 19) beschädigt. Bei CDU und SPD wurden 88 und 84 Wahlplakate (Vorwoche: 80/59) entwendet oder beschädigt. Die Polizei rät, alle Straftaten anzuzeigen. Bisher konnten 26 mutmaßliche Täter ermittelt werden.