Der Ärztliche Direktor der Charité, Ulrich Frei, sagte zum Warnstreik der in Verdi organisierten Pflegekräfte: Die Gewerkschaft konterkariere so Bemühungen, die Lage für Personal und Patienten auf den Stationen zu verbessern. „Wir teilen uneingeschränkt die Auffassung, dass es mehr Pflegepersonal im Krankenhaus geben muss", sagte Frei. Angesichtes des bundesweiten Fachkräftemangels sei es trotz internationaler Ausschreibungen nicht gelungen, alle budgetierten Stellen zu besetzen. Dennoch habe man seit dem Tarifabschluss 2016 bereits 250 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt - und weitere würden folgen. Dies sei in kaum einem Krankenhaus der Fall.

Tatsächlich wird in vielen, vor allem privaten Kliniken deutlich rigider gespart. An der Charité gilt zudem ein bundesweit einmaliger Tarifvertrag, der beispielsweise vorsieht, dass nachts keine Fachkraft mehr allein auf einer Station im Dienst ist. Doch dieser Tarifvertrag wird Verdi zufolge nur schleppend umgesetzt. Und der Berufsverband für Pflegeberufe DBfK sprach am Dienstag davon, dass sich trotz den erfolgreichen Streiks 2015 und des weithin beachteten Personal-Tarifvertrages "wesentliche Verbesserungen" nicht eingestellt hätten.

Unter dem Streik leiden vor allem die Patienten, kritisiert die FDP

Die Gewerkschaft hat den Vertrag auslaufen lassen und fordert derzeit eine Präzisierung. In der rot-rot-grünen Senatskoalition ist man bemüht, sowohl den klammen Charité-Vorstand als auch die Pflegekräfte zu unterstützen. Die Mittel für die Charité wurden gerade erhöht, reichen wird das nicht. Deshalb hatte Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach (SPD) im Tagesspiegel einen sogenannten Systemzuschlag für die Hochschulmedizin gefordert: Wo bei Katastrophen und Havarien komplexe Extraaufgaben übernommen würden, müsste es auch Extrageld vom Bund geben.

Eine Sprecherin im Bundesgesundheitsministerium von Hermann Gröhe (CDU) sagte auf Anfrage, es bleibe dabei: Der Systemzuschlag sei zu pauschal und eben nicht an konkrete Aufgaben geknüpft, man bezahle liebe konkrete Leistungen.

Florian Kluckert, gesundheitspolitischer Sprecher der FDP im Abgeordnetenhaus, teilte am Dienstag mit: "Der heutige Aktions-Streik, bei dem Operationen ausfallen, wird auf dem Rücken der Patienten ausgetragen, was nicht akzeptabel ist und sich daher nicht wiederholen darf." Engpässen und Überstunden in den OP-Sälen müsste der Klinikvorstand aber vorbeugen. "Die im Brandbrief von 160 Mitarbeitern aufgezeigten Mängel sollte die Charité ebenfalls ernst nehmen."

Kluckert spielt auf eine Protestnote an, in der die Zustände im neuen OP-Zentrum auf dem Campus Mitte als zu eng, zu laut, zu unpraktisch beschrieben werden. Einige Ärzte, Techniker und Pflegekräfte hatten schon während der Sanierung des Bettenturms 2016 befürchtet, die Charité werde wegen steigender Patientenzahlen auch danach zu klein sein.