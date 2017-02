Der Warnstreik des Bodenpersonals auf den Berliner Flughäfen hat die Reisepläne vieler Berliner durchkreuzt. Laut Flughafengesellschaft fielen 210 Flüge fielen aus, vor allem bei Lufthansa und Air Berlin in Tegel. Dort mussten 156 Flieger am Boden bleiben, in Schönefeld waren es 54. Die Mitarbeiter hatten am Donnerstag um 16 Uhr die Arbeit niedergelegt, der Ausstand sollte bis 22 Uhr dauern, in diesem Zeitraum mussten „nahezu alle“ Flugverbindungen gestrichen werden, sagte Daniel Tolksdorf von der Flughafen-Gesellschaft.

Auch nach 22 Uhr und am Freitag könne es noch zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen. Flugreisende sollten sich bei ihrer Airline erkundigen, ob es zu Verspätungen oder gar Ausfällen kommt.

Verdi-Verhandlungsführer Enrico Rümker erklärte dagegen, der Flugverkehr werde sich schnell normalisieren, weil viele Flüge vorsorglich gestrichen wurden. Fast alle Mitarbeiter bis hinauf in die Führungsebene hätten sich am Streik beteiligt. Man sei selbst überrascht gewesen von der hohen Streikbereitschaft. Verdi will eine Erhöhung der Stundenlöhne von elf auf zwölf Euro und bessere Aufstiegschancen durchsetzen. Bereits vor einer Woche hatten Warnstreiks den Flugverkehr erheblich behindert.