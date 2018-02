Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Profifußballer Jérôme Boateng wegen falscher Verdächtigung. Das bestätigte Behördensprecher Thomas Fels am Donnerstag. Laut „B. Z.“ fuhr der Bayern-Spieler im Juni 2017 zu schnell und wurde geblitzt. Er soll sich geweigert haben, das Bußgeld zu bezahlen. Der 29-Jährige habe behauptet, sein Bruder George Boateng habe am Steuer gesessen. Die Polizei sei jedoch in Besitz eines Fotos, auf dem eindeutig Jérôme Boateng zu erkennen sein soll.