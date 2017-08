BVG-Fahrgäste auf den Buslinien M 48 und M 85 brauchen noch etwas Geduld: Sie können die Bausstelle auf der Potsdamer Brücke voraussichtlich erst am frühen Nachmittag wieder passieren. So lange enden die Fahrten weiter im Norden am Potsdamer Platz und im Süden an der Kurfürstenstraße.

Die Busspuren durch die Baustelle waren in der vergangenen Woche gesperrt worden, weil, wie berichtet, Autofahrer in großer Zahl auf ihr gefahren waren statt die vorgeschriebene Umleitung über die Uferstraßen des Landwehrkanals zu nehmen. Die Folge waren zahlreiche Unfälle. Schrottteile liegen immer noch da.

Vorbereitungen sind noch nicht abgeschlossen

Am Freitag hatten die Innen- und die Verkehrsverwaltung dann angekündigt, dass die Busspur am Montag wieder frei gegeben werde und die Polizei sie ständig überwachen werde.

Am Montagfrüh hatte sich allerdings nichts geändert. Die Busspuren sind weiter gesperrt. Die Vorbereitungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte die Sprecherin der Verkehrsverwaltung, Dorothee Winden. Die neue Verkehrsführung muss nach dem Abbau der Sperren auch noch abgenommen werden.

Die BVG sei bereit zu fahren, sagte ihr Sprecher Jannes Schwentuchowski. Man warte nur noch auf die Freigabe.

Die Brücke ist seit dem 11. August für den Autoverkehr gesperrt. Nur Fußgänger und Radfahrer dürfen den Baustellenbereich passieren. Und bald wieder die Busse der BVG. Zum Ende der Sommerferien soll eine Spur Richtung Süden frei gegeben werden. Die Bauarbeiten dauern noch voraussichtlich bis 3. November. Autos müssen über die Bendlerbrücke und die Köthener Brücke ausweichen.

Auf der 1966 gebauten Brücke müssen Fugen abgedichtet werden. Zudem wird der Asphalt erneuert.