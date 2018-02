Am heutigen Jahrestag der Festnahme des deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel demonstrieren Freunde und Prominente mit einem Korso und einer Lesung für die Freilassung des „Welt“-Korrespondenten. Der „Korso der Herzen“ startet um 16:30 Uhr am Festsaal Kreuzberg und führt über die Sonnenallee, das Kottbusser Tor, den Oranienplatz und das Schlesische Tor, um wieder am Festsaal Kreuzberg zu enden.

Ab 19 Uhr lesen dort Herbert Grönemeyer, Hanna Schygulla, Anne Will, Mark Waschke und Gustav Seibt aus Yücels heute erschienenem Buch „Wir sind ja nicht zum Spaß hier.“ Musikalische Unterstützung bekommen sie von Aynur Dogan, Igor Levit und Thees Uhlmann. Danach legt Andi Thoma von Mouse on Mars auf. Karten gibt es bis 16 Uhr bei Koka 36 in der Oranienstr. 29 und an der Abendkasse.