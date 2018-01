Was für ein erfolgreicher Werbegag das doch wieder war von der BVG. Am Dienstag, den 16. Januar, wurden in zwei Geschäften mit einer limitierten Auflage von 500 Stück Adidas-Sneaker verkauft. Das besondere daran, in der Lasche war ein BVG-Jahresticket eingenäht. Wer also ein glücklicher Besitzer der Sneaker ist, kann bis Ende 2018 in allen U-Bahnen und Bussen kostenfrei fahren. Das Ticket gilt allerdings nur, wenn die Schuhe getragen werden.

Das Ganze wurde zu einem großen Spektakel: Tagelang campierten Sneaker-Fans vor den Geschäften in Kreuzberg und Mitte. Letztendlich musste der Verkauf unter Polizeischutz stattfinden.

Zwei Paare werden versteigert

Die Sammlerstücke, zum Originalpreis von 180 Euro, im Design der U-Bahnsitze waren schnell ausverkauft. Jetzt gibt es noch einmal die Chance für alle, die leer ausgegangen sind. Genauer gesagt: Zweimal. Denn in Schuhgröße 44 sowie 41 1/3 werden die Schuhe nun noch einmal bei Ebay von der BVG versteigert. Mit einem Anfangsangebot von 1 Euro können die Schuhfans noch bis zum frühen Abend des kommenden Sonntags mit bieten. Doch schon am Donnerstagabend lag das höchste Gebot für den größeren Schuh bei über 1000 Euro.

Den Erlös möchte die BVG komplett der Berliner Kältehilfe spenden.