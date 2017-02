"Es ist kein Killer-Orkan, der da aufzieht", prognostiziert der Meteorologe Friedrich Föst von Meteogroup. Ungemütlich dürfte es in Berlin und Brandenburg spätestens am Abend trotzdem werden. Verantwortlich dafür ist das Sturmtief "Thomas", das von den Wetterexperten mit Sturmböen zwischen 80 und 100 Kilometer pro Stunde erwartet wird. "Vereinzelt in Richtung Lausitz kann aus dem Sturm auch ein Orkan mit Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern werden", warnt Föst.

Für Berlin rät der Meteorologe ab dem Abend von Spaziergängen in Parks ab. Lose Gegenstände auf Balkonen und Terrassen sollten vorsorglich gesichert werden. Der Sturm könnte indes die ganze Nacht wüten und erst am Freitagmorgen zwischen 3 und 4 Uhr seinen Höhepunkt erreichen, glaubt Föst und warnt vor Einschränkungen im frühen Berufsverkehr.

Zu denen war es bereits am Mittwochabend gekommen, als erste Sturmböen bereits zu spüren waren. Am Ernst-Reuter-Platz stürzte eine Behelfsampelanlage um, es kam zu Verkehrseinschränkungen. Im Spandauer Waldkrankenhaus stürzte gegen 22 Uhr ein 25 Meter hoher Baum auf ein Klinikgebäude. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. "Ansonsten war es aber eine ruhige Nacht", sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr.

Am Rosenmontag bis zu 14 Grad

Im Gepäck hat Sturmtief "Thomas" außerdem Polarluft, die dafür sorgt, dass die Temperaturen am Freitag auf drei bis fünf Grad fallen. "Wir werden dann teils heftigen Niederschlag haben, der immer öfters in Schneeregen übergeht", prognostiziert der Wetterexperte.

Einen kleinen Trost hat Föst für alle Berliner und Brandenburger immerhin mit Blick auf das Wochenende. "Wir haben morgen dann die Talsohle durchschritten", sagt er und erklärt, dass der Sonnabend überwiegend freundlich werden soll. Zum Sonntag und besonders zum Start der neuen Woche sollen dann die Temperaturen auch wieder ordentlich steigen. "Am Rosenmontag erwarten wir für Berlin Temperaturen von 12 bis 14 Grad", sagt Föst. Die Rheinländer in der Hauptstadt wird es freuen.