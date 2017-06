Im Laufe des Donnerstags wird sich das Wetter radikal ändern: Dann sollen sich laut dem Deutschen Wetterdienst von der Mitte bis in den Norden teilweise heftige und unwetterartige Gewitter entwickeln. „Dabei sind Starkregen, schwere Sturmböen und großer Hagel möglich“, warnten die Meteorologen. Entsprechend sieht es seit dem Mittag in Hamburg aus.

In Berlin wird der Starkregen am Nachmittag erwartet - mit entsprechenden Folgen bei den teils knochenharten Böden. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor "schwerem Gewittern" von 12 bis 3 Uhr in der Nacht. Es könne "schwere Sturm- bis Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 120 Stundenkilometer" geben. Und: "Gefahr vor großem Hagel bis 5 cm".

50.000 Zuschauer im Olympiastadion - viele könnten nass werden

Ebenfalls betroffen: Am Abend werden mehr als 50.000 Zuschauer im Olympiastadion beim Konzert von Depeche Mode erwartet.

Auch in der Nacht zum Freitag sind in Teilen des Landes Hagel, Starkregen und schwere Sturmböen zu erwarten.. Die Temperaturen steigen am Freitag auf 19 bis 25 Grad im Norden, sonst werden 26 bis 34 Grad erwartet.

Die Hitzewelle wird Deutschland vorher erreichen - einen Tag nach dem offiziellen Sommerbeginn. Im Südwesten könnten die Temperaturen auf 38 Grad klettern, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Tief „Paul“ bringt demnach auch Hitze Richtung Norden und Nordosten, so dass auch dort mehr als 30 Grad möglich sind. Mit der Hitze bleibt die Waldbrandgefahr. Am Mittwoch war die Gefahrenstufe laut DWD vor allem in Bayern mancherorts noch hoch.

Das galt auch für einige Gebiete in Baden-Württemberg. Beispielsweise in Stuttgart sind seit Mittwoch alle öffentlichen Grillstellen in Grünanlagen und im Wald gesperrt. „Bereits unachtsam weggeworfene Glasflaschen können über den Lupeneffekt Brände auslösen“, sagte der stellvertretende Amtsleiter des Garten-, Friedhofs- und Forstamtes, Hagen Dilling. (mit dpa)