Vor wenigen Tagen vermeldete der Senat mit 2,1 Milliarden Euro den höchsten Haushaltsüberschuss seiner Geschichte. Hört sich gut an, oder? Nach Jahren des Sparens „bis es quietscht“ (Klaus Wowereit) sind endlich die Mittel vorhanden, um die Zukunft Berlins zu gestalten. Obwohl Politik, Wirtschaft und Berliner Bürger sich einig sind, dass die hauptstädtische Infrastruktur einer Runderneuerung bedarf (etwa 15 Milliarden Euro), werden nur etwa 70 Prozent der vorgesehenen Gelder im Jahr investiert! Wie kann das sein? Die Berliner Verwaltung ist schlicht überfordert. Mit einem Krankenstand, der etwa viermal so hoch ist (40 Tage im Jahr) wie der bundesdeutsche Schnitt, einer Bezahlung, die 12 Prozent unter dem der Bundeskollegen liegt, und einer schleichenden Überalterung ist die Verwaltung für gute Köpfe wenig attraktiv, eingeschränkt leistungsfähig und den neuen Aufgaben nicht gewachsen. Wenn nicht schnellstens alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, um moderne attraktive Arbeitsplätze auf Landes- und Bezirksebene zu schaffen, verpassen wir die Chance, auf Basis einer modernen leistungsfähigen Infrastruktur, Berlins Zukunft zu gestalten. Ran an die Buletten!