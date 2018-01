Rund 10 Prozent der Jugendlichen in Berlin haben keinen Schulabschluss. Mit 11,7 Prozent ist die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen – wohl nicht ganz zufällig – ähnlich hoch. Beide Zahlen machen mir große Sorgen. Denn diese jungen Menschen gehören schon heute zu den Verlierern einer der größten wirtschaftlichen Umwälzungen, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat: der Digitalisierung. Unsere jüngste IHK-Umfrage zur Digitalisierung hat ergeben: Die Jobs, die man auch ohne Abschluss oder Ausbildung machen kann, geraten massiv unter Druck. Ich wünsche mir deshalb eine ehrliche Analyse der Gründe für Schulabbrüche und einen Masterplan, um diese Zustände zu ändern. Denn eine Stadt wie Berlin, Gründermetropole und Start-Up-Hauptstadt kann es sich einfach nicht leisten, auf Dauer jeden zehnten Jugendlichen an die Perspektivlosigkeit zu verlieren. 2018 sollte das Jahr der Bildung werden. Nur mit „Bildung first“ wird die Jugendarbeitslosigkeit sinken, gibt es weniger Ausbildungsabbrüche und mehr Digitalisierungsgewinner.