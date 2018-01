Rubin Ritter. Foto: Bloomberg/Getty Images

Berlin ist die Heimat von Zalando, ein Großteil der deutschen Gründerszene hat sich hier versammelt. Auch international ist die deutsche Hauptstadt Anziehungsmagnet für Top-Talente. Doch gerade für sie sind die ersten Schritte in Berlin nicht einfach: Behördliche Formulare gibt es in der Regel nur auf Deutsch und englischsprachige Ansprechpartner sind die Ausnahme, ganz zu schweigen von digitalen Angeboten der Ämter. Dabei würde es doch gerade zu Berlin, das in vielen Bereichen Vorreiter in Sachen Innovation und Internationalisierung ist, bestens passen, wenn man mit Englisch und insbesondere online problemlos weiterkäme. Woanders ist man uns bei diesem Thema voraus: In vielen europäischen Städten sind englischsprachige Mitarbeiter in Ämtern Standard und in Estland lässt sich binnen 20 Minuten ein Unternehmen online gründen, sogar von Berlin aus. Wir wünschen uns, dass die Berliner Behörden digitaler und internationaler werden, damit Berlin im Wettstreit um die besten Talente konkurrenzfähig bleibt und seine Position als zukunftsträchtiger Wirtschaftsstandort verteidigt.