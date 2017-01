In Berlin ist ein neuer Wohnmarktreport erschienen - und auch der zeigt: Der Bedarf an neuen Wohnungen ist noch, die Mieten steigen. Das geht aus der neuen Studie von Berlin Hyp und CBRE hervor auf Basis von 83.000 Angeboten.

Einige Beispiele aus den Kiezen: Humboldthain mit plus 47 Prozent in einem Jahr für Neuverträge sind Rekord, gefolgt vom Richardplatz mit 32 Prozent. Neun Euro kalt (+5,6 Prozent zum Vorjahr) sind im Berliner Durchschnitt fällig, sofern man überhaupt was findet.

Der Bezirk mit dem heftigsten Anstieg (+17 Prozent) ist Neukölln. Marzahn-Hellersdorf ist mit 6,70 Euro (+10 Prozent) noch am billigsten zu haben, Friedrichshain-Kreuzberg mit 11,04 Euro (+7,5 Prozent) mehr denn je für Liebhaber.

Die Studie mit vielen Grafiken für jeden Bezirk können Sie als PDF-Datei unter diesem externen Link herunterladen.

Neubauprojekt in Lichtenberg: Es werde licht - In Lichtenberg entstehen 800 preisgünstige Mietwohnungen. Ein Architekten-Workshop erarbeitete die Pläne.

Neues Familienquartier im Spandauer Norden. Gewobag übernimmt Neubauten in Hakenfelde. Dort entstehen für acht Millionen Euro neue Mietwohnungen

Die "Pepitahöfe" entstehen für 200 Millionen in Rekordzeit: Auf der seit 1994 bestehenden Brache der ehemaligen Haig-Kaserne der britischen Schutzmacht errichten Investoren jetzt unweit von Havel und Stadtforst die „Pepitahöfe“ mit 1025 Wohnungen im Grünen.