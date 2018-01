BEBAUUNGSPLAN

Bei größeren Bauprojekten ist es Aufgabe der Bezirke, einen Bebauungsplan zu erstellen. Darin wird genau festgelegt, wie viele Wohnungen, Grünflächen oder Spielplätze auf einem Areal entstehen sollen. Zudem werden Folgen der Bebauung etwa für Tiere analysiert und Aspekte des Lärmschutzes berücksichtigt. Zum Verfahren gehört auch eine Beteiligung der Öffentlichkeit, die ihre Meinung zu den Planungen einbringen kann. Das Verfahren ist aufwendig. Bis ein Bebauungsplan erstellt ist, dauert es oft Jahre.

BERLINER MODELL

Das Modell wurde 2014 vom Abgeordnetenhaus verabschiedet und soll sicherstellen, dass in Neubauprojekten auch Menschen mit niedrigem Einkommen Platz finden und zudem ausreichend Kita- und Grundschulplätze zur Verfügung stehen. Demnach ist nur dann eine Baugenehmigung zu erteilen, wenn 30 Prozent (bis 2017: 25 Prozent) der Wohnungen als Sozialwohnungen entstehen. In Einzelfällen sind Ausnahmen möglich. Die Bauherren können dafür vom Land Berlin Förderungen beantragen oder einen Teil der Wohnungen mit der Auflage verkaufen, diese an sozial Schwache zu vermieten. Um Kita- und Grundschulplätze, aber auch Grünflächen, müssen sich die Investoren auf eigene Kosten kümmern. Falls der Investor nicht selbst bauen möchte, kann er dem Land für neue Schulplätze auch einen festgelegten Betrag bezahlen.

BÜRGERBEGEHREN

Ein Mittel der direkten Demokratie auf Bezirksebene. Wenn sich drei Prozent aller Wahlberechtigten mit ihrer Unterschrift für ein Thema engagieren, kommt es zum Bürgerentscheid. Selbst im Erfolgsfall ist dieser aber nicht rechtlich bindend. Nicht zu verwechseln ist das Bürgerbegehren mit dem Volksbegehren, mit dem Bürger Einfluss auf die Landespolitik nehmen können.

GRUNDBUCHAKTE

Zu jedem Grundstück gibt es eine Grundbuchakte, in der Eigentümerwechsel samt Kaufverträgen ebenso abgeheftet werden wie Schulden, die auf ein Grundstück aufgenommen werden.