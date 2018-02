In den ersten Nächten kann Anna Nowak nicht schlafen, die Wände sind dünn. Zwei Männer nebenan würfeln die ganze Nacht. Gerade rennen Kinder durch den Flur, kreischen, machen Musik an. „Ey, du kriegst gleich eine auf die Fresse!“, ruft einer. Eine Tür wird zugeknallt. Manchmal schlägt ein Mann seine Frau. Erst heult sie, dann er. „Hier ist es nie vor Mitternacht ruhig“, sagt Anna Nowak.

Alex gähnt. Er und seine Geschwister wachen nachts oft auf, haben Albträume, weil die Kinder aus Syrien ihnen Grausames vom Krieg erzählt haben. Paulina macht, seitdem sie hier sind, wieder in die Hose. Bartosz schaut auf die Uhr und sagt: „Mama, es ist acht Uhr, wir müssen jetzt schlafen.“ Er weiß, sonst fallen ihm im Unterricht wieder fast die Augen zu.

Früher haben Alex und Bartosz ihre Hausaufgaben immer in der Schule schon fertig gemacht. Heute sind sie oft zu erschöpft, erledigen die Arbeit hier auf dem dunkelbraunen Fußboden. Auf dem einen Tisch, den sie haben, stehen ja das Geschirr und die Zahnbürsten in einem Becher. Wenn die Jungen besonders still sind, weiß ihre Mama, sie wurden wieder geärgert. Wie vor einigen Tagen, als ein Mitschüler Bartosz auslachte, weil er immer die gleichen Sachen trägt.

Senat verdoppelt Ausgaben für Wohnungslosenhilfe

Vom Jugendamt heißt es: Kinder werden nicht automatisch aus der Familie genommen, wenn Obdachlosigkeit droht oder eingetreten ist. Die Behörden prüfen den Einzelfall. Viola Schröder, die eng mit dem Jugendamt zusammenarbeitet, erklärt, dass es nur dann so weit kommt, wenn andere schwerwiegende Probleme hinzukämen – wie eine Suchterkrankung oder Missbrauch.

„Wer seine Wohnung verliert, muss noch lange keine schlechte Mutter sein“, sagt sie. Bislang hatten sie nur einen Fall, in dem das Jugendamt ein Kind in seine Obhut nahm. Der Vater war völlig verwirrt und wollte sich selbst in die Psychiatrie einweisen.

Weil in Berlin immer mehr Menschen ohne Wohnung sind, haben sich vor einer Woche zum ersten Mal 200 Experten von den Bezirken, Senatsverwaltungen und Hilfsorganisationen zu einer Strategiekonferenz getroffen. „Vor ein paar Jahren war der Obdachlose noch der deutsche Mann zwischen 35 und 55“, sagte die Sozialsenatorin Elke Breitenbach von der Linken. „Jetzt sehen wir viel mehr Frauen, mehr Familien.“ Wie viele es sind, wie viel mehr als vor ein paar Jahren, weiß sie nicht.

Der Senat verdoppelt nach eigenen Angaben in diesem Jahr seine Ausgaben für Projekte der Wohnungslosenhilfe auf rund 8,1 Millionen Euro. Damit sollen Plätze in Notunterkünften für Frauen und Familien finanziert werden, obwohl die Senatsverwaltung für Soziales gar nicht weiß, wie viel Kapazität es in Berlin überhaupt schon gibt. Da müsste man bei jedem Bezirk mal nachfragen.

Eine Obdachlosenstatistik soll es bald geben, und mehr Geld für die Bezirke, damit diese Zwangsräumungen von Familien künftig verhindern können. Jeder Obdachlose soll eine feste Unterkunft bekommen. Das ist das Ziel. Angesichts viel zu weniger Sozialwohnungen allerdings ein illusorisches. Überlegt wird deshalb, für Flüchtlinge errichtete Wohncontainer auch zur Unterbringung von Wohnungslosen zu nutzen. Für eine Übergangsphase.

Keine Anschaffungen. Es soll ja nicht von Dauer sein

Eine Übergangsphase, das soll auch dieses Zimmer sein, in dem Anna Nowak sitzt und das sie nur mit Anführungszeichen als ihr Zuhause bezeichnet. Ein richtiges Zuhause haben, heißt für sie, dass der Name an Klingelschild und Briefkasten steht. Kochen und backen zu können. Vergangenen Sonntag wollte sie Pfannkuchen machen, aber weil sie keine Rührschüssel und keinen Mixer hat, ist sie zu ihren ehemaligen Nachbarinnen gefahren und hat den Teig dort zubereitet. Küchengeräte will sie sich nicht anschaffen. Es soll hier ja nicht von Dauer sein.

Zu Hause sein heißt für sie, auf dem Sofa liegen, entspannen, einen Film gucken, während die Kinder in ihrem Zimmer spielen. Hier sind die vier immer beieinander. Tag und Nacht. „Ich bin froh, wenn sie mal auf dem Flur sind, aber ich kenne die Menschen hier nicht und mache mir dann Sorgen“, sagt sie. „Aber ständig mit den Kindern zusammen sein – da kriege ich eine Macke.“

Ihre Möbel und Kartons hat Anna Nowak in einen Kellerraum gebracht. Die monatliche Miete dafür beträgt 250 Euro. Vom Jobcenter bekommt sie nach der Verrechnung von Kindergeld und Unterhaltsvorschuss aber nur 288 Euro und die 25 Euro pro Tag für das Zimmer. Wie sie den Lagerraum bezahlen will, neben Lebensmitteln, Kleidung, Hort, Kita, Vereinsgebühren?

Weiß sie nicht.

Sie überzieht das Konto ein bisschen, leiht sich was von „Bekannten“. Von den Vätern ihrer Kinder bekommt sie nichts, von ihren Eltern möchte sie kein Geld. Zu peinlich. Wie hoch ihre Schulden sind? „4000 Euro vielleicht, plus Räumungskosten, plus was weiß ich“, sagt sie.

Ihr eigenes Leben ist ihr zuwider geworden

Ob sie, wie sie es vorhatte, die Kartons mit den vielen Zetteln und Briefen schon durchgesehen hat? Nein, will sie noch. Was sie im Februar macht? Wird sich in diesem Monat ergeben. Sie könnte noch eine Weile bleiben, aber das möchte sie nicht. Manche Familien sind schon ein Jahr hier.

„Ich schaffe es nicht, über all das nachzudenken, ich schaffe es nicht“, sagt sie und hält sich die Augen zu. „Ich bin ein hoffnungsloser Fall.“

Ihren Eltern in Polen hat sie erzählt, dass sie mit den Kindern gerade in einem Zimmer lebt, aber nicht, dass sie das nur bis Ende des Monats haben. Zu Freunden, in die Schule, zum Training und zu den Turnieren der Jungen geht sie nicht mehr, weil sie nicht mehr so tun kann, als sei alles gut. „Ich gehöre jetzt zu anderen Menschen. Ich gehöre jetzt zu denen, die zur Obdachlosenhilfe und zur Tafel gehen“, sagt sie.

Zur Tafel kann sie einmal im Monat. „Mir wird schlecht, wenn ich darüber nachdenke. Es ist so erniedrigend.“ Sie kriegt dort eine Wäscheklammer mit einer Nummer, stellt sich in eine Reihe von traurig blickenden Gesichtern, sagt, dass sie drei Kinder hat und wie viel sie braucht. „Das letzte Mal habe ich zwei Joghurts bekommen, vier Eier und ein Viertelstück Butter.“ Danach verkriecht sie sich im Bett.

Hat Anna Nowak im November nach der Räumung noch gesagt, „ich werde das schaffen“, sagt sie im Januar, sie habe keinen Plan. Keine Lösung. „Ich habe Angst, mit meinen Mietschulden nie wieder eine Wohnung zu bekommen“, sagt sie und schaut an die Wand zum Bild vom Heiligen Antonius, dem Schutzpatron der verlorenen Seelen. „Ich habe Angst, nie wieder ein glückliches, ein nicht asoziales Leben zu haben, weißt du? Ich habe den Glauben daran verloren.“

Ihr Leben ist ihr zuwider geworden. „Man nimmt keine Drogen, trinkt nicht, und trotzdem landet man ganz unten.“ Nur noch Schulden, Tafel und Heim. Nur noch bitten und betteln.

„Aber sag, bin ich so wertlos?“

