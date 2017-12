Eigentümer von Wohnungen und Mietshäusern kündigen immer häufiger ihren Mietern und begründen dies mit eigenem Bedarf zur Nutzung der Immobilie. Diese Einschätzung teilen vier von fünf Richtern an Kammern, die am Landgericht über Rechtsstreitigkeiten urteilen müssen, die nach Eigenbedarfs-Kündigungen vor Gericht ausgetragen werden.

Genaue Zahlen gibt es zwar nicht und deshalb nennt Annette Gabriel, Sprecherin am Kammergericht, das Ergebnis der Umfrage eine „subjektive Einschätzung“ der Richter. Andererseits ist die Verlockung für Käufer vermieteter Eigentumswohnungen aufgrund der Wohnungsnot groß, langjährige Mieter mit günstigen Verträgen loszuwerden – denn die Mieten bei einer neuen Vermietung von Wohnungen in der Stadt liegen mit rund zehn Euro je Quadratmeter im Durchschnitt fast doppelt so hoch wie die „ortsübliche“ nach dem Berliner Mietspiegel.

Nicht alles ist erlaubt

So kam es bei Prozessen am Landgericht zur Verurteilung von Vermietern auf Zahlung einer Entschädigung, weil die Wohnung nach der Kündigung wegen Eigenbedarfs im Internet zur Vermietung angeboten wurde. Das verstößt gegen gesetzliche Regelungen, wonach eine Eigenbedarfskündigung nur im Falle einer Nutzung durch den Eigentümer zulässig ist, durch Angehörige seiner Familie oder seines Haushaltes. Gegen eine Kündigung kann der Mieter klagen, beträgt die Miete mehr als 20000 Euro im Jahr, ist die Revision vor dem Bundesgerichtshof zulässig.

„Auch bei uns gibt es eine stetig wachsende Zahl von Eigenbedarfskündigungen“, sagte Reiner Wild. Der Chef des Mietervereins führt das auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zurück. Dieser habe den Rahmen für Eigenbedarfskündigungen stetig erweitert. Hinzu komme die angespannte Wohnungslage, die viel Spielraum für höhere Mieten bei Neuvermietung lasse.

