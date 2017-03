Hoffentlich hat der kleine Lippenbär während seines ersten geplanten Ausflugs aus der Wurfhöhle bei seinem Muttertier Kaveri (acht Jahre alt) am kommenden Montag Glück, und die Sonne scheint dann so herrlich wie am gestrigen Frühlingsfreitag. Vor drei Monaten, Heiligabend, wurde der Bär geboren, noch ist das kleine Tier namenlos.

Vielleicht kann da der Bären-Pate ja mitreden, über den sich der Zoologische Garten freut: Das sind die Stadtwerke Berlin. Der Zoo stellt auch Videos des kleinen Bären ins Netz – manch einer denkt da an den kleinen Fritz im Tierpark, der so einen Premiereausflug nicht mehr miterleben durfte.