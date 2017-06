Die beiden chinesischen Pandabären Mengmeng und Jiao Qing werden voraussichtlich am 24. Juni am Flughafen Schönefeld ankommen. Das teilte der Berliner Zoo am Dienstag mit. Die beiden Tiere sollen mit einer Lufthansa-Cargo-Maschine eingeflogen werden. Getrennt in zwei Transportboxen und einer Tonne Bambus an Board werden die beiden Pandas auch ein wenig den BER eröffnen: Zwar landen sie in Schönefeld, werden aber im Cargo-Bereich des BER abgefertigt.

Im Juli sollen das Pandamädchen und ihr Partner für Besucher zu sehen sein. Bei der Einweihung der Panda-Anlage am 5. Juli werden sowohl Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als auch Chinas Staatspräsident Xi Jinping erwartet. Für die Pandas hat der Zoo Berlin eine zehn Millionen Euro teure neue Anlage gebaut. Zudem zahlt er eine Leihgebühr von einer Millionen Euro an China.