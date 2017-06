Berlin und Brandenburg haben noch einmal Glück gehabt. Nur vergleichsweise schwache Ausläufer der am Donnerstag über Norddeutschland tobenden Unwetter haben die Hauptstadt und ihr Umland noch erreicht.

Die Feuerwehr musste in Berlin insgesamt zu 350 Einsätzen ausrücken. Inzwischen beruhige sich die Lage aber wieder, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Man rechne allerdings noch mit Einsätzen wegen weiterer vollgelaufener Keller. Zurzeit ist die Feuerwehr in Wannsee im Einsatz. Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr soll ein Baum auf die Straße gefallen. Er blockiert die Zufahrt zur Insel Schwanenwerder. Der Einsatz wird noch mehrere Stunden dauern.

Schwer verletzt wurde in Berlin nach bisherigen Angaben niemand. Ein Fahrradfahrer wurde am späten Donnerstagabend in der Urbanstraße von einem herabstürzendem Baum eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Zwei Großbrände musste die Feuerwehr unter Kontrolle bekommen: Um 5 Uhr am Freitagmorgen brannte es in der Colditzstraße in Tempelhof in einem Garagenkomplex. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner eines nahegelegenen Flüchtlingsheims evakuiert werden. Niemand wurde verletzt, das Feuer ist gelöscht.

In der Nacht geriet ein Seniorenwohnhaus in der Wilhelm-Kuhr-Straße in Gesundbrunnen in Brand, die Feuerwehr rettete zwei Personen aus einem Flur und brachte zehn weitere Bewohner aus dem 6. Obergeschoss in Sicherheit. Das Feuer wurde schließlich im darüber liegenden Stockwerk lokalisiert und konnte gelöscht werden.

Zugverkehr beeinträchtigt

Der Zugverkehr ist noch immer beeinträchtigt. Auf der wichtigen Ost-West-Fernverkehrsstrecke zwischen Berlin und Düsseldorf werden die Züge umgeleitet. Dort müssen umgestürzte Bäume von der Strecke geräumt werden.

An den Flughäfen Tegel und Schönefeld kam es in der Nacht zum Freitag erneut zu Flugausfällen und Verspätungen. "In Tegel erwarten wir, dass bis 9.00 Uhr alles wieder planmäßig läuft, in Schönefeld im Laufe des Vormittags“, sagte ein Sprecher am Freitagmorgen, wie die dpa berichtet. Dennoch könne es weiterhin zu Verspätungen kommen, Reisende sollten sich vorher über den Status ihres Fluges informieren. An gestrandete Reisende wurden nach Angaben des Sprechers Decken und Wasser verteilt, Feldbetten wurden aufgestellt. Wie viele Menschen in den Flughäfen ausharren mussten, war zunächst unklar.

In Brandenburg musste die Polizei insgesamt zu 18 Verkehrsunfällen ausrücken, wie ein Sprecher sagte. Sechs Menschen wurden leicht verletzt. Ansonsten seien Bäume entwurzelt und zahlreiche Ziegel von Dächern geweht worden. Der Zugverkehr von Cottbus nach Lübbenau ist wegen umgestürzter Bäume auf der Strecke unterbrochen.

Viele Einsätze am Donnerstag



Die Ankündigungen des Deutschen Wetterdienstes hatten dramatisch geklungen, und im Norden Deutschlands behielt er leider auch Recht: „Schwere Sturm- und Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 120 km/h“, dazu unwetterhafte Regengüsse und „Gefahr vor großem Hagel bis fünf Zentimeter“. Nachdem die Unwetterfront über Berlin hinweggezogen war, wollte man bei Meteogroup aber nur noch von gewittrigen Schauern, allenfalls einem „Gewitterband“ sprechen, mit maximal 3,5 Litern Regen pro Quadratmeter in Staaken. In Sachsen-Anhalt dagegen waren es 20 Liter.

In Kreuzberg erfassten die kräftigen Windböen einen großen Baum, der auf einen Transporter fiel. Offenbar wurde niemand verletzt. Foto: Marco Schiffner/Tsp

Trotzdem hatte die Berliner Feuerwehr auch am Donnerstag gut zu tun: Um 13.58 Uhr wurde der „Ausnahmezustand Wetter“ ausgerufen, der bis 18 Uhr dauerte. Gegen 16 Uhr waren bereits 40 wetterbedingte Einsätze zu verzeichnen, am frühen Abend waren es bereits um die 200, darunter ein Baum, der auf die Gleise der U 2 zwischen Olympiastadion und Ruhleben gestürzt war, glücklicherweise auf einem Streckenabschnitt, der den abendlichen Verkehr zum Stadion – Konzert von Depeche Mode! – nicht behinderte. Ansonsten gab es bei der BVG „keine wirklichen Probleme“, wie Sprecherin Petra Reetz sagte. Bei der S-Bahn war die S 3 in Karlshorst betroffen, ein Baum lag im Gleisbett.

Gerümpel brannte in Seniorenheim

Auch in der Steglitzer Birkbuschstraße fiel ein Baum auf die Straße, in der Kreuzberger Möckernstraße traf es sogar einen Kleintransporter, verletzt wurde niemand – anders als in der Spandauer Gahlenstraße. Dort wurde laut Feuerwehr und Polizei auf dem Schulhof eines Gymnasiums eine Schülerin von einem Ast am Kopf getroffen und kam verletzt ins Krankenhaus. In derselben Straße kippte ein Baum auf den Gehweg. (mit dpa)