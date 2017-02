Wenn am Mittwoch um 20 Uhr die Basketballer von Alba Berlin in der Arena am Ostbahnhof auf Valencia Basket treffen, geht es im Grunde um nichts mehr. Alba ist bereits vor diesem letzten Spiel in der Zwischengruppe H im Eurocup ausgeschieden. Aber egal, wie belanglos die Konstellation eines sportlichen Wettbewerbs auch sein mag, es gibt dann doch immer ein paar Gründe, warum ein solches Spiel bedeutsam sein kann.

Das dürfte auch am Mittwoch der Fall sein. Albas Trainer Ahmet Caki will weiter ausloten, ob sein Team, das in dieser Saison bislang vor allem durch große Leistungsschwankungen aufgefallen ist, auch gegen ein Spitzenteam wie Valencia mithalten kann. Bei der 80:85-Hinspielniederlage in Valencia klappte das gut.

Alba muss auf Peyton Siva verzichten

„Es ist das beste Team in unserer Gruppe. Unser Ziel ist es, die Eurocup-Saison mit einem Sieg zu beenden“, sagt Caki. Der Türke muss dabei auf Peyton Siva verzichten. Albas Spielmacher erlitt eine Adduktorenverletzung und fällt für unbestimmte Zeit aus.

Auch für den Gegner Valencia geht es wettbewerbstechnisch um nichts mehr. Die Spanier stehen als Gruppensieger fest. Valencia ist einer der Favoriten auf den Sieg im Eurocup, der gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Euroleague ist. Schon in den Jahren 2003, 2010 und 2014 gewann Valencia den Wettbewerb. (Tsp)